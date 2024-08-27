Третий центр «Активного долголетия» открыли в Красногорском округе

Центр «Активного долголетия» открыли в Нахабине. Он стал третьим таким учреждением в Красногорском округе.

Помещение на улице Чкалова в Нахабине обустроили под центр «Активного долголетия» по всем требованиям. Учреждение будут посещать более 200 жителей серебряного возраста.

«Как и договаривались с нашими уважаемыми жителями, ко Дню 542-летия Нахабина открыли центр „Активного долголетия“, который наряду с филиалами на улице Заводской и в Павшинской пойме стал уже третьим в городском округе», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Здесь будут заниматься изобразительным искусством, вокалом, физкультурой, йогой, дыхательной гимнастикой и скандинавской ходьбой. Записывать на занятия начнут с понедельника.

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