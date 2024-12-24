Третий трудовой семестр студенческих отрядов завершился в Подмосковье

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования области, на мероприятии подвели итоги трудового семестра и отметили лучших линейных студенческих отрядов, а также штабы отрядов образовательных учреждений.



В настоящее время в движении Подмосковья участвует более пяти тысяч студентов, из которых 3427 трудоустроили. Молодежь работала в разных сферах: сервисе, строительстве, образовании, сельском хозяйстве и проводниках. Также активно развивается направление трудовых отрядов для подростков, которые этим летом получили свой первый опыт работы.



Ребята трудились не только в Подмосковье, но и на крупных федеральных объектах по всей стране.

«Я горжусь нашими студентами. Они успевают и учиться, и работать, и заниматься добровольчеством, творчеством, участвовать в федеральных конкурсах. Все ребята очень активные, яркие, талантливые», — отметила заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.