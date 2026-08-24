Третий старт велогонки Gran Fondo Russia — 2026 прошел в Серпухове

23 августа на аэродроме в деревне Большое Грызлово состоялся третий региональный старт сезона серии Gran Fondo Russia-2026, проходящий в рамках проекта «Суперлига Подмосковья». Масштабное мероприятие объединило более 650 участников — как профессиональных спортсменов, так и любителей велоспорта, подтвердив статус Серпухова как одного из ключевых центров велосипедного спорта Московской области.

Соревновательная программа включала три дистанции различной протяженности: 25, 48 и 95 километров, что позволило каждому участнику выбрать нагрузку в соответствии с уровнем подготовки. На маршрутах были организованы пункты питания и пополнения запасов воды для обеспечения безопасности и комфорта гонщиков на протяжении всей дистанции.

По итогам заездов состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований. Организаторы выразили благодарность волонтерам и всем участникам за высокий уровень подготовки и спортивный дух, отметив, что подобные старты вдохновляют как молодежь, так и взрослых на новые достижения, укрепляя дисциплину, волю и умение достигать целей.

Серпухов продолжает укреплять свои позиции как спортивная столица велоспорта Подмосковья. Впереди — новые маршруты и новые рекорды, а проведение этапов Gran Fondo Russia в округе становится доброй традицией, способствующей развитию массового спорта и здорового образа жизни среди жителей региона.