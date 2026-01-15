Третий поток проекта «Богородская леди» начался в Богородском округе

Общественная палата Богородского округа объявила о старте третьего потока социального проекта «Богородская леди». Он реализуется при поддержке окружных Союза промышленников и предпринимателей и совета депутатов.

Проект направлен на создание благоприятных условий, способствующих гармоничному развитию талантов подростков для их дальнейшего успешного участия в творческих, спортивных, волонтерских и других мероприятиях. Как рассказали организаторы, в 2026 году он пройдет под знаком Года единства народов России.

«Богородская леди» в том числе дает возможность девушкам познакомиться с возможностями самореализации женщины в современном обществе и получить все необходимые для настоящей юной леди навыки и умения, которые будут полезны и востребованы в дальнейшей жизни.

В течение двух месяцев 10 участниц в возрасте от 13 до 17 лет абсолютно бесплатно пройдут обучение у профессионалов. В программе — светский и деловой этикет, основы стиля и макияжа, актерское и ораторское мастерство, классический танец, консультации по профориентации, мастер-классы по постановке целей, классическое дефиле и фотопозирование, лекции по здоровому образу жизни.

По окончании обучения на грандиозном финале в апреле девушки представят все, чему научились. Жюри определит ту, которая будет с гордостью носить титул юной «Богородской леди» в 2026 году.

В прошлом году было подано около 40 заявок. Победу одержала Лилиана Троицкая.