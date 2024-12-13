Третий поезд «Иволга 4.0» запустили на МЦД-4

Третий современный поезд «Иволга 4.0» теперь курсирует на МЦД-4. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
Обновление подвижного состава ЦППК проводит совместно с Дептрансом Москвы. «Иволги 4.0» созданы специально для эксплуатации в интенсивных условиях большого города — третья дверь в промежуточных вагонах помогает сделать посадку и высадку еще быстрее и удобнее.
Теперь на четырех диаметрах курсируют 75 «Иволг» разных серий.
Пять лет назад первые МЦД были в новинку и даже в диковинку, а сегодня без скоростных маршрутов невозможно представить Москву и Подмосковье. Надежные и предсказуемые электрички, бесплатные пересадки в метро, современные поезда, включая «Иволгу 4.0», — все это делает ежедневный путь быстрым и комфортным.
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