Третий поезд «Иволга 4.0» запустили на МЦД-4

Третий современный поезд «Иволга 4.0» теперь курсирует на МЦД-4. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Обновление подвижного состава ЦППК проводит совместно с Дептрансом Москвы. «Иволги 4.0» созданы специально для эксплуатации в интенсивных условиях большого города — третья дверь в промежуточных вагонах помогает сделать посадку и высадку еще быстрее и удобнее.

Теперь на четырех диаметрах курсируют 75 «Иволг» разных серий.

Пять лет назад первые МЦД были в новинку и даже в диковинку, а сегодня без скоростных маршрутов невозможно представить Москву и Подмосковье. Надежные и предсказуемые электрички, бесплатные пересадки в метро, современные поезда, включая «Иволгу 4.0», — все это делает ежедневный путь быстрым и комфортным.