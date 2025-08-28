Третий летний Кубок футбольных мам пройдет в Дмитрове 30 августа
Третий летний Кубок футбольных мам пройдет на стадионе «Авангард» в Дмитрове 30 августа. Об этом сообщили в подмосковном министерстве спорта.
За главный трофей поборются 14 команд: из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Дмитрова, Серпухова, Королева, Иванова, Запрудни, Раменского, Дубны и Мытищ. Матчи пройдут в двух дивизионах по круговой системе.
Церемония открытия начнется в 9:30. Старт состязаний запланирован на 10:00.
Соревнования проводятся по госпрограмме «Спорт России».