Третий летний Кубок футбольных мам пройдет в Дмитрове 30 августа

Фото: Медиасток.рф

Третий летний Кубок футбольных мам пройдет на стадионе «Авангард» в Дмитрове 30 августа. Об этом сообщили в подмосковном министерстве спорта.

За главный трофей поборются 14 команд: из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Дмитрова, Серпухова, Королева, Иванова, Запрудни, Раменского, Дубны и Мытищ. Матчи пройдут в двух дивизионах по круговой системе.

Церемония открытия начнется в 9:30. Старт состязаний запланирован на 10:00.

Соревнования проводятся по госпрограмме «Спорт России».

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте