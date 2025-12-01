Третий концерт проекта «Человек искусства» прошел в Можайском округе

В Можайском культурно-досуговом центре 28 ноября состоялся сольный концерт известного музыканта Андрея Кривомазова, ставший третьим в рамках творческого проекта «Человек искусства». Зрители с нетерпением ждали этого события, и бурные аплодисменты встретили каждое появление артиста на сцене.

Андрей исполнил множество популярных хитов, включая песни Стаса Пьехи, группы «Браво» и Валерия Сюткина. Особый колорит вечеру придали совместные выступления с Екатериной Захаровой, Денисом Протасевичем и Василисой Найденышевой, которые сделали знакомые композиции по-настоящему уникальными.

«Репертуар концерта я выбрал из песен, которые мне нравятся и которые я слушал с детства. Я хотел поделиться частицей себя со зрителем», — поделился артист.

Концерт получился невероятно душевным и атмосферным, собрав людей разных возрастов, которые смогли насладиться прекрасным исполнением песен, знакомых многим поколениям.

Проект «Человек искусства» продолжает знакомить жителей округа с талантливыми личностями, вдохновляющими на творчество и развитие. Следующий концерт пройдет 19 декабря в 18:00 в отделе ДК поселка имени Дзержинского. Возрастное ограничение: 6+.