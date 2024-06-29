Третий класс пожарной опасности ввели в подмосковных лесах из-за жары

Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в лесах на выходные. С 29 июня по 1 июля по прогнозам синоптиков на территории региона установится экстремально жаркая погода — до 31 градуса тепла, поэтому разводить костры запрещено.
Как пояснили в Комитете, с 29 июня по 1 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.
Там напомнили, что в случае обнаружения возгорания, следует незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.