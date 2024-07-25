Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 27 июля

Фото: Медиасток.рф

Ни одного возгорания не произошло в подмосковных лесах 24 июля. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 25 июля на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности, при этом третий класс ожидают в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах. Его также спрогнозировали по всей области 26 и 27 июля.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода и кратковременные дожди.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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