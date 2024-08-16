Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 18 августа

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 15 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 16 августа на большей части территории области ожидается второй класс пожарной опасности. При этом в Егорьевском, Луховицком, Подольском, Ступинском и Шатурском лесничествах установится третий.

В выходные спрогнозировали третий класс пожарной опасности, однако 17 августа в Клинском и 18 августа в Талдомском и Шатурском лесничествах будет второй.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 11 ночью. Ожидается малооблачная погода, возможны небольшие дожди.

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