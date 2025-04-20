Третий класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 22 апреля

В Московской области устанавливается сухая и теплая погода: днем до +26 градусов, ночью около +12 градусов. Осадков не ожидается, будет малооблачно. На фоне таких погодных условий в лесах возрастает риск возгораний.

В Комлесхозе региона сообщили, что с 20 по 22 апреля на всей территории Подмосковья сохранится третий класс пожарной опасности. В отдельных районах, например, в Волоколамске, Шатуре и Луховицах пока сохраняется второй класс, но ситуация может быстро измениться.

В ведомстве уточнили, что 19 апреля в Балашихе произошли два лесных пожара — один в Озерном участковом лесничестве, другой в Кучинском. Общая площадь возгораний составила чуть более 0,6 гектара. На их тушение направили 21 специалиста и восемь единиц техники.

Напомним, при обнаружении возгорания необходимо сразу звонить на горячую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.