Третий класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 14 сентября

В лесах Подмосковья 11 сентября зарегистрировали один лесной и один торфяной пожары. Оба возгорания около деревни Лесное в муниципальном округе Луховицы удалось потушить в день обнаружения.

На большей части Московской области с 12 по 14 сентября ожидается третий класс пожарной опасности. Сегодня в Егорьевском, Ногинском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах ожидается четвертый класс пожарной опасности. Завтра к ним добавится Подольское, Виноградовское и «Русский лес».

Аналогичная обстановка сохранится в воскресенье.

Температура воздуха до конца недели будет составлять от +15 до +23 градусов. Дождей не ожидается.

При обнаружении пожара в чаще или на опушке следует как можно скорее позвонить по номеру 112 или на горячую линии лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.