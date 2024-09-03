Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 5 сентября

Четыре лесных пожара потушили в Подмосковье 2 сентября. Они произошли в Пушкино, Шатуре и Ступине. В ближайшие дни в регионе установится четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 2 сентября пожары тушили 29 машин и 57 специалистов. Они ликвидировали огонь в день обнаружения.

С 3 по 5 сентября н большей части территории региона установится четвертый класс пожарной опасности. При этом третий ожидают 3 сентября в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах, 4 сентября — в Волоколамском, Дмитровском, Клинском и Талдомском, 5 сентября — в Волоколамском и Талдомском.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 11 ночью. Ожидается безоблачная погода, без осадков.

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