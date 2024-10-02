Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 октября

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 1 октября. Он произошел в двух километрах от деревни Алферово под Егорьевском. Огонь ликвидировали в день обнаружения силами 76 специалистов. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 2 октября на большей части территории региона ожидают второй класс пожарной опасности. При этом в Клинском лесничестве установится первый, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - третий, а в Ступинском - пятый.

В четверг и пятницу, 3 и 4 октября, на большей части региона будет третий класс опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах - второй, в Ступинском - пятый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 19 градусов днем и опустится до 11 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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