Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 31 июля
Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 28 июля. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.
Как рассказали в областном Комитете лесного хозяйства, третий класс пожарной опасности установится на всей территории Московской области с 29 по 31 июля.
По прогнозам синоптиков, в этот период температура будет подниматься до 33 градусов днем и опускаться до 17 ночью. Ожидается безоблачная погода, без дождей.
Жителям напомнили, что при выявлении пожара необходимо сразу сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или единому номеру вызова экстренных служб 112.
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