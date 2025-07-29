Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 31 июля

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 28 июля. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в областном Комитете лесного хозяйства, третий класс пожарной опасности установится на всей территории Московской области с 29 по 31 июля.

По прогнозам синоптиков, в этот период температура будет подниматься до 33 градусов днем и опускаться до 17 ночью. Ожидается безоблачная погода, без дождей.

Жителям напомнили, что при выявлении пожара необходимо сразу сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или единому номеру вызова экстренных служб 112.