Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 31 августа

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 28 августа. Он произошел на территории Учинского лесничества и распространился на площади 0,08 гектара. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 29 по 31 августа на большей части территории региона спрогнозировали третий класс пожарной опасности. При этом в Луховицком и Егорьевском лесничествах ожидают четвертый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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