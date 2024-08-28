Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 августа

Фото: Медиасток.рф

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 27 августа. Он произошел в километре от Старой Купавны и распространился на площади 0,01 гектара. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 28 по 30 августа на большей части территории области ожидают третий класс пожарной опасности, при этом в Луховицком лесничестве установится четвертый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 24 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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