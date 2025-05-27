Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 29 мая

Три лесных пожара потушили в Подмосковье 26 мая. Они произошли в Воскресенске, Балашихе и Шатуре. Все возгорания ликвидировали в день обнаружения. В ближайшее время в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, 27 и 28 мая на большей части территории области установится третий класс пожарной опасности, при этом в Егорьевском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают четвертый.

В четверг, 29 мая, в Подмосковье спрогнозировали четвертый класс, а в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Ступинском и Шатурском лесничествах — третий.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до 29 градусов тепла днем и опускаться до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.