Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 28 мая

Два лесных пожара потушили в Подмосковье 25 мая. Они произошли в Солнечногорске и Воскресенске. Оба возгорания ликвидировали в день выявления. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

В минувшее воскресенье лесные пожары тушили силами 18 специалистов и семи машин. Одно из возгораний произошло вблизи микрорайона Высокое поселка Андреевка, а второе — в 1,5 километра от села Усадище.

Как рассказали в областном Комлесхозе, с 26 по 28 мая на большей части территории региона установится третий класс пожарной опасности. При этом в Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают четвертый.

В ближайшее время температура в Подмосковье будет подниматься до 28 градусов тепла днем и опускаться до 15 ночью. Ожидается небольшая облачность, без осадков.