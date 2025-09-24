Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 26 сентября

Один лесной пожар произошел в Подмосковье 23 сентября. Его потушили вблизи деревни Степаново. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, третий класс пожарной опасности установится на больше части территории Подмосковья с 24 по 26 сентября. При этом в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах спрогнозировали первый, в Дмитровском и Наро-Фоминском — второй, а в лесничестве «Русский лес» — четвертый.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до +13 днем и опускаться до +3 ночью. Ожидается переменная облачность, возможны дожди.