Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 мая

Два лесных пожара потушили в Подмосковье 22 мая. Они произошли вблизи поселка Белоомут в Луховицах и в километре от микрорайона Железнодорожный в Балашихе. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, при тушениии пожаров 22 мая задействовали 11 машин и 23 специалиста. Они потушили огонь в день выявления.

В четверг и пятницу, 23 и 24 мая, на больше части территории Подмосковья установится третий класс пожарной опасности. При этом 23-го числа в Волоколамском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах ожидают второй, а 24-го в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском — четвертый.

Специалисты спрогнозировали четвертый класс опасности и 25 мая. Риски снизятся до третьего в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 24 градусов днем и опустится до 10 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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