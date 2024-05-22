Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 24 мая

Два лесных пожара потушили в Подмосковье 21 мая. Они произошли в трех километрах от деревни Шильково в Воскресенске и в трех километрах от Фрязина. Их ликвидировали 23 человека. В ближайшие дни в регионе установятся второй и третий классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 22 по 24 мая на большей части территории Подмосковья установится третий класс пожарной опасности. При этом в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах спрогнозировали второй, а в Егорьевском — четвертый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 24 градусов днем и опустится до 10 ночью. Ожидается малооблачная погода без осадков.

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