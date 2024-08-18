Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 августа

Специалисты Комитета лесного хозяйства Подмосковья зафиксировали пожар, который произошел в Малаховском участковом лесничестве, расположенном в двух километрах от дачного поселка Овражки. Представители ведомства также поделились прогнозом пожарной опасности на ближайшие три дня.

Площадь пожара составила 0,01 гектара. В тушении приняли участие две единицы техники и четыре представителя лесопожарных формирований.

18, 19 и 20 августа на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. При этом в Московском учебно-опытном, Талдомском и Шатурском ожидается второй класс опасности, а в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах прогнозируют первый класс.

В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться в пределах 24-27 градусов днем, а ночью — 15-20. Синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные дожди.

В этот день предки особенно акцентировали внимание на здоровье, советуя включить в рацион лук, соль, хлеб и квас, чтобы оставаться здоровыми в течение года.

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