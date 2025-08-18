Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 августа
Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 17 августа. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.
Как рассказали в областном Комлесхозе, с 18 по 20 августа на большей части территории Подмосковья установится третий класс пожарной опасности. При этом 18 августа в Талдомском и 19 августа в Луховицком ожидается первый класс.
Второй спрогнозировали 18 августа в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском и Шатурском, 19 августа в Волоколамском и Талдомском и 20 августа в Волоколамском, Луховицком и Талдомском.
В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до 19 градусов днем и опускаться до семи ночью. Ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди.