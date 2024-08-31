Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 2 сентября

Фото: Медиасток.рф

Сотрудники Комлесхоза Подмосковья предоставили прогноз пожарной опасности до 2 сентября. Специалисты подчеркивают, что 30 августа в лесах региона не было выявлено пожаров.

Согласно прогнозу, 1 и 2 сентября на большей части территории Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности. При этом в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском, Истринском и Луховицком лесничествах установят четвертый класс.

В ближайшие дни температура воздуха ожидается на уровне 26-28 градусов, а ночью опустится до 15-17 градусов. Синоптики прогнозируют малую облачность и отсутствие осадков.

Согласно древним поверьям, полынь, собранная в последний день августа, могла защитить человека от злых духов. Кроме того, чтобы уберечь свой дом от нечисти, рекомендовалось разжечь костер из сухих ветвей полыни во дворе.

Комлесхоз напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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