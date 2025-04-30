Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 2 мая

Во вторник, 29 апреля, в Подмосковье выявили два лесных пожара. Все их удалось оперативно потушить. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, в ближайшие дни в лесах Подмосковья ожидается разный уровень пожарной опасности. Так, 30 апреля на большей части территории области установится III класс, а в Егорьевском, Луховицком, Подольском лесничествах и «Русском лесу» — четвертый. В первый день мая ситуация сохранится, а 2 мая на всей территории региона прогнозируют первый класс опасности.

Температура днем составит от семи до 10 градусов тепла, ночью — от трех до шести. Ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

При обнаружении возгорания жителей призывают немедленно звонить на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00 или в службу спасения 112.