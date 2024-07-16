Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 июля

Ни одного возгорания в лесу не выявили в Подмосковье 15 июля. В ближайшие дни в регионе установятся третий и четвертый классы пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 16 по 18 июля на большей части территории области спрогнозировали третий класс пожарной опасности. При этом 16 июля в Виноградовском, Звенигородском, Подольском и Ступинском лесничествах ожидают первый, в Бородинском, Луховицком, Московском учебно-опытном и Ногинском — второй, а в Егорьевском, Истринском, Орехово-Зуевском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — четвертый класс.

В среду, 17 июля, второй класс пожарной опасности установится в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Подольском и Ступинском лесничествах, четвертый — в Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Шатурском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В четверг, 18 июля, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминское и Талдомском лесничествах спрогнозировали первый класс, в Виноградовском, Ногинском и Подольском лесничествах — второй, в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — четвертый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 21 градуса днем и опустится до 19 ночью. В четверг возможны кратковременные дожди.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».