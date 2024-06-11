Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 июня. Местами риски снизятся до первого.

Как рассказали в Подмосковном Комлесхозе,11 июня на большей части территории региона установится третий класс пожарной опасности. При этом в Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах будет второй, а в Виноградовском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - первый.

В среду, 12 июня, в Подмосковье ожидают первый класс пожарной опасности, однако в Егорьевском и Орехово-Зуевском лесничествах спрогнозировали второй, а в Луховицком - третий.

В четверг, 13 июня, на всей территории области установится первый класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 24 градусов днем и опустится до 16 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, вероятны дожди.

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