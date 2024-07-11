Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 июля
В минувшую среду, 10 июля, в подмосковных лесах не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 11 по 13 июля на всей территории области спрогнозировали третий класс пожарной опасности.
В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 26 градусов днем и опустится до 16 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков. В субботу возможны небольшие дожди.
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