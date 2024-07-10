Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 июля

Фото: Медиасток.рф

Один пожар произошел в подмосковных лесах 9 июля. Его потушили в Запутновском участковом лесничестве. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 10 по 12 июля на большей части территории области установится третий класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 16 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

«В старину трепетно относились к небесным покровителям. Так, например, если в этот день 10 июля вы планируете путешествие, надо помолиться святому Самсону, чтобы тот защитил вас в дороге. Молятся ему и перед новосельем и переездом», — добавили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте