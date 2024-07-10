Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 июля

Один пожар произошел в подмосковных лесах 9 июля. Его потушили в Запутновском участковом лесничестве. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 10 по 12 июля на большей части территории области установится третий класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 16 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

«В старину трепетно относились к небесным покровителям. Так, например, если в этот день 10 июля вы планируете путешествие, надо помолиться святому Самсону, чтобы тот защитил вас в дороге. Молятся ему и перед новосельем и переездом», — добавили в ведомстве.

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