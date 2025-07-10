Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 июля

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 9 июля. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, 10 июля на большей части территории области ожидается второй класс пожарной опасности. При этом в Егорьевском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» спрогнозировали третий.

В пятницу, 11 июля, третий класс ожидается по всему региону, однако в Бородинском, Волоколамском, Виноградовском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах будет второй.

В субботу, 12 июля, третий класс пожарной опасности сохранится. При этом в Волоколамском лесничестве установится второй, а в Егорьевском и Шатурском — четвертый.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до 36 градусов тепла днем и опускаться до 20 по ночам. Ожидается небольшая облачность, возможны дожди с грозами.