Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 сентября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 8 сентября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье с 9 по 11 сентября. При этом 11 числа в Ногинском лесничестве ожидается четвертый.

В этот период температура в регионе будет подниматься до 23 градусов тепла днем и опускаться до восьми ночью. Ожидается безоблачная погода, без дождей.

Жителям напомнили, что при обнаружении пожара нужно позвонить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.