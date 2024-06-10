Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 июня

Фото: Медиасток.рф

Второй и третий классы пожарной опасности установятся в Подмосковье до 12 июня. В эти дни ожидают облачную погоду с прояснениями, возможны дожди.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 10 и 11 июня на большей части территории региона установится третий класс пожарной опасности. При этом второй будет 10 июня в  Егорьевском, Подольском и Шатурском лесничествах и 11 июня в Московском учебно-опытном и Талдомском. В Бородинском, Звенигородском, Истринском и Клинском во вторник ожидают первый класс.

В среду, 12 июня, в Подмосковье спрогнозировали первый класс пожарной безопасности. Второй установится в Виноградовском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах

Температура в ближайшие дни поднимется до 26 градусов днем и снизится до 16 ночью.

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