Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 июля

В минувший понедельник, 8 июля, в подмосковных лесах не произошло ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности. Местами риски возрастут до четвертого и пятого.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, 9 июля на всей территории области установится третий класс пожарной опасности. Его также спрогнозировали на большей части территории региона 10 и 11 июля. При этом в Луховицком лесничестве ожидают первый класс, в Шатурском — третий, а в Егорьевском — пятый.

В ближайшие дни температура в области поднимется до 28 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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