Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 10 июля

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

В минувшее воскресенье, 7 июля, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как сообщили в Комлесхозе Подмосковья, 8 июля на большей части территории области спрогнозировали третий класс пожарной опасности. При этом второй установится в Бородинском, Клинском, Талдомском и Шатурском лесничествах.

Третий класс также ожидают 9 и 10 июля на всей территории Московской области.

В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 29 градусов днем и опустится до 19 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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