Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 10 июля

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковье 7 июля. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, с 8 по 10 июля в Подмосковье установится третий класс пожарной опасности. При этом 9 июля в Талдомском лесничестве ожидается второй.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до 35 градусов тепла днем и опускаться до 17 градусов по ночам. Возможны небольшие дожди.

Жителям напомнили, что при выявлении возгорания следует обратиться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.