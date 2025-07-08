Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 10 июля
Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковье 7 июля. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.
Как рассказали в региональном Комлесхозе, с 8 по 10 июля в Подмосковье установится третий класс пожарной опасности. При этом 9 июля в Талдомском лесничестве ожидается второй.
В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до 35 градусов тепла днем и опускаться до 17 градусов по ночам. Возможны небольшие дожди.
Жителям напомнили, что при выявлении возгорания следует обратиться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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