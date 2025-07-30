Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 1 августа

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 29 июля. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в областном Колесхозе, третий класс пожарной опасности установится на больше части территории Подмосковья с 30 июля по 1 августа. При этом в Московском учебно-опытном, Ногинском и Сергиево-Посадском лесничествах ожидается второй.

В этот период температура днем будет подниматься до 33 градусов, а по ночам — опускаться до 19. Ожидается безоблачная погода, возможны локальные ливни.

Жителям напомнили, что сообщить о лесном пожаре можно по телефону 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.