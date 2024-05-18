Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 12:56 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в лесах региона на ближайшие три дня. Из-за установившейся теплой погоды угроза возгораний сохраняется почти повсеместно.

Как пояснили в ведомстве, 18 мая на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности, а второй — прогнозируется в Бородинском, Волоколамском и Клинском лесничествах. Такой же прогноз сохраняется и на 19 мая.

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В понедельник, 20 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — второй класс пожарной опасности.

В Комлесхозе напомнили, что при обнаружении возгорания следует немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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