Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 9 октября

В лесах Подмосковья в минувший понедельник не выявили возгораний. С 7 по 9 октября на большей части территории региона спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

До четверга первый класс установится в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах.

Второй класс ожидается в эти дни в Бородинском, Виноградовском, Клинском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Ногинском лесничествах.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни будет достигать +14 градусов. Ожидаются дожди и туман.

При обнаружении возгорания в чаще или на опушке следует как можно скорее позвонить по номеру 112 или сообщить о случившемся на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.