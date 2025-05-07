Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 9 мая

В Московской области 6 мая зафиксировали один лесной пожар — в двух километрах от микрорайона Авиаторов в Балашихе. Его потушили в день обнаружения 12 специалистов и четыре единицы техники.

В ближайшие дни в Московской области сохранится высокий риск возникновения новых возгораний.

В среду на большей части региона прогнозируют третий класс пожарной опасности. В Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничества установится первый уровень угрозы. В Бородинском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в «Русском лесу» ожидают второй класс.

В последующие дни ситуация существенно не изменится. В четверг и пятницу третий класс пожарной опасности сохранится на большей части Подмосковья.

Дневная температура в ближайшие несколько суток будет составлять от +9 до +12 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +7 градусов.

Комитет лесного хозяйства Московской области призывает жителей и гостей быть бдительными и немедленно сообщать о любых признаках возгорания.

Звонить можно на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.