Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 9 июля

В воскресенье, 6 июля, в лесах Московской области пожаров не зафиксировали. В ближайшие дни в связи с жаркой погодой ситуация может измениться.

С 7 по 9 июля на большей части Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности.

Второй класс спрогнозировали сегодня и послезавтра в Талдомском лесничестве. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в среду в Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах.

Температура воздуха в начале недели составит в регионе от +27 до +32 градусов днем и от +15 до +21 градуса ночью. Возможны кратковременные дожди.

При возгорании в лесу жителей. гостей Московской области призывают незамедлительно сообщить по номерам 112 или 8-800-100-94-00.