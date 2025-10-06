Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 8 октября

В минувшее воскресенье в Подмосковье не выявили возгораний в лесах. В первый день новой недели на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности.

Сегодня первый класс ожидается в Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах, а третий — в Виноградовском, Наро-Фоминском и «Русском лесу».

На большей части территории Подмосковья 7 и 8 октября установится третий класс пожарной опасности.

Метеорологи обещают в начале недели пасмурную погоду и дожди. Температура будет составлять от +7 до +14 градусов.

Жителям и гостям Московской области напомнили, что при обнаружении пожара следует незамедлительно позвонить по телефону 112 или обратиться на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00.