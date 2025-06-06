Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 8 июня

В четверг, 5 июня, в Московской области произошел один лесной пожар. Он вспыхнул в километре от микрорайона ВНИИПО в Балашихе и был потушен в день выявления.

С 6 по 8 июня на большей части региона ожидается третий класс пожарной опасности. Сегодня в Луховицком лесничестве спрогнозировали второй класс, а в Волоколамском, Звенигородском, Бородинском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Ногинском и Ступинском — четвертый.

Завтра второй клас опасности установится в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах, а четвертый — в Бородинском, Волоколамском, Истринском и Клинском.

В воскресенье второй класс опасности будет действовать в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Ногинском, а также Сергиево-Посадском лесничествах, четвертый — в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Ступинском.

Пятый класс спрогнозировали 7 и 8 июня в Звенигородском и Наро-Фоминском лесничествах.

Температура воздуха сегодня и в ближайшие несколько дней будет достигать +17 градусов ночью и +29 градусов днем.

Жителей и гостей Подмосковья призвали в случае обнаружения возгорания в лесу незамедлительно сообщить по номерам 112 или 8-800-100-94-00.