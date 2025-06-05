Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 7 июня

В среду, 4 июня, в Подмосковье произошел один лесной пожар. Он вспыхнул в двух километрах от рабочего поселка Хорлово в городском округе Воскресенск и был потушен в день обнаружения.

С 5 по 7 июня на большей части Московской области ожидается третий класс пожарной опасности.

В четверг и пятницу в Луховицком лесничестве спрогнозировали второй класс пожарной опасности, а в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Ногинском — четвертый.

В субботу в Клинском лесничестве ожидается первый класс опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Истринском, Звенигородском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском и Ногинском лесничествах — второй, а в Волоколамском, Бородинском и Ступинском — четвертый.

Температура воздуха в Подмосковье сегодня и в ближайшие несколько дней будет достигать +26 градусов днем и +16 градусов ночью.

В случае обнаружения лесного пожара жителей и гостей региона просят сообщить по номеру 112 или по телефону 8-800-100-94-00.