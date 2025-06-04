Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 6 июня
Во вторник, 3 июня, в Подмосковье зарегистрировали один лесной пожар. Он произошел в Хорловском участковом лесничестве примерно в двух километрах от деревни Шильково под Воскресенском.
Возгорание потушили в день обнаружения.
В среду на большей части Московской области ожидается четвертый класс пожарной опасности. В Луховицком и Ступинском лесничествах и в «Русском лесу» спрогнозировали первый класс, в Виноградовском, Егорьевском, Подольском и Шатурском — второй класс, а в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском — третий.
На основной части Подмосковья 5 и 6 июня ожидают третий класс пожарной опасности.
Сегодня и в ближайшие несколько дней столбики термометров будут показывать до +24 градусов днем и до +14 — ночью.
Жителей и гостей региона призывают в случае обнаружения лесного пожара немедленно сообщить по телефонам 112 или 8-800-100-94-00.