Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 6 июня

Во вторник, 3 июня, в Подмосковье зарегистрировали один лесной пожар. Он произошел в Хорловском участковом лесничестве примерно в двух километрах от деревни Шильково под Воскресенском.

Возгорание потушили в день обнаружения.

В среду на большей части Московской области ожидается четвертый класс пожарной опасности. В Луховицком и Ступинском лесничествах и в «Русском лесу» спрогнозировали первый класс, в Виноградовском, Егорьевском, Подольском и Шатурском — второй класс, а в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском — третий.

На основной части Подмосковья 5 и 6 июня ожидают третий класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие несколько дней столбики термометров будут показывать до +24 градусов днем и до +14 — ночью.

Жителей и гостей региона призывают в случае обнаружения лесного пожара немедленно сообщить по телефонам 112 или 8-800-100-94-00.