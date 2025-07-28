Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 30 июля
В Подмосковье установилась жаркая погода, которая способна привести к лесным пожарам. В воскресенье, 27 июля, возгораний не зафиксировали.
С 28 по 30 июля на большей части территории региона установится третий класс пожарной опасности. Кроме того, сегодня второй класс ожидается в Подольском лесничестве.
Температура воздуха сегодня и в ближайшие несколько дней будет достигать +31 градуса. Осадков не ожидается.
Жителей и гостей Московской области призввают в случае обнаружения возгорания в лесном массиве незамедлительно сообщить о нем в экстренные службы но номеру 112 или по телефону 8-800-100-94-00.
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