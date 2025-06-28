Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 29 июня

В субботу 28 июня на большей части Московской области ожидается третий класс пожарной опасности, а в Волоколамском и Наро-Фоминском лесничествах — самый низкий, первый класс. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Во многих других лесничествах, таких как Бородинское, Звенигородское, Истринское, Луховицкое, Подольское, Талдомское и «Русский лес», будет действовать второй класс опасности. В воскресенье 29 июня ситуация будет похожей: на большей территории будет действовать третий класс опасности.

В ближайшие дни температура воздуха составит от +15 до +21 градуса, ночью — около +10. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди.