Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 29 апреля

В Московской области в субботу, 27 апреля, возгораний в лесах не зарегистрировали. В ближайшие дни ситуация может измениться из-за переменчивых погодных условий.

По данным Комитета лесного хозяйства региона, 28 апреля в большинстве лесничеств ожидается третий класс пожарной опасности. Наиболее сложная обстановка будет в Наро-Фоминском лесничестве и лесничестве «Русский лес» — четвертый. В Подольском лесничестве прогнозируют пятый — наивысший — уровень опасности.

Ситуация останется практически неизменной 29 апреля, однако уже 30 апреля на всей территории Подмосковья установится первый класс пожарной опасности.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют прохладную погоду с температурой от +8 до +11 градусов днем и от -1 до +6 градусов ночью.

При обнаружении возгорания жителей и гостей региона просят немедленно сообщить по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или позвонить на номер экстренных служб 112.