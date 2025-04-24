Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 26 апреля

В Московской области в среду, 23 апреля, произошел один лесной пожар. Возгорание зафиксировали в двух километрах от микрорайона ВНИИПО в Балашихе.

В тушении принимали участия три специалиста и одна единица специальной техники. Огонь удалось ликвидировать в день обнаружения.

На большей части Подмосковья с 24 по 26 апреля ожидается третий класс пожарной опасности. В четверг первый класс спрогнозировали в Бородинском и Истринском лесничествах.

Четвертый класс установится в ближайшие дни в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском лесничествах, а также в «Русском лесу».

В пятницу в Бородинском и Истринском лесничествах ожидают второй класс опасности. В субботу прогноз сохранится, но к нему добавится Волоколамское лесничество.

Температура воздуха в Подмосковье в ближайшие дни составит от+9 до +18 градусов днем и от +3 до +13 — ночью.

О лесных пожарах жителей и гостей региона просят сообщать по номерам 112 и 8 800 100 94 00.