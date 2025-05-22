Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 24 мая

В среду, 21 мая, в лесах Подмосковья не зафиксировали возгораний. Специалисты дали прогноз пожарной опасности на ближайшие дни с учетом погодных условий.

На большей части Московской области 22 мая ожидают второй класс опасности, а в Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — третий.

В пятницу и субботу подавляющая территория региона будет находиться в зоне третьего класса. Второй класс 23 мая установится в Волоколамском, Виноградовском, Шатурском лесничествах, а также в «Русском лесу».

В Наро-Фоминском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» 24 мая ожидают четвертый класс опасности.

Сегодня и в ближайшие несколько дней температура воздуха днем будет достигать +25 градусов.

При обнаружении возгораний в лесу следует незамедлительно позвонить по номеру 8-800-100-94-00 или 112.